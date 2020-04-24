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Расследование дела о взрыве с шестью погибшими на заводе в Нижегородской области завершено

В ближайшее время дело будет передано в суд

ТАСС, 24 апреля. Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу о взрыве на заводе имени Я. М. Свердлова в Нижегородской области, в результате которого погибли шесть человек. В ближайшее время дело будет передано в суд, говорится в сообщении, опубликованном на сайте надзорного ведомства.

"3аместитель генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника участка федерального казенного предприятия "Завод им. Я. М. Свердлова". <…> Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Дзержинский городской суд Нижегородской области для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении.

Начальник участка предприятия обвиняется по ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах"). По версии следствия, 31 августа 2018 года ответственный руководитель работ по подготовке к уничтожению боеприпасов на заводе нарушила правила безопасности обращения с взрывными устройствами. Это привело к внештатному срабатыванию боеприпасов.

Взрыв повлек гибель шести работников предприятия. Производственный участок был разрушен, сумма имущественного ущерба заводу оценивается более чем в 48 млн рублей.

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Россия
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