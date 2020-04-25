СК возбудил уголовное дело на инспектора Госпожнадзора за взятки в 170 тыс. рублей в ХМАО

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении инспектора государственного пожарного надзора, подозреваемого в получении взятки в размере 170 тыс. рублей, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО). По версии следствия, суммарно с другими эпизодами он получил взяток более чем на 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в пятницу.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре возбуждено уголовное дело в отношении инспектора отделения госпожнадзора (по городу Сургут). Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п."в" ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в крупном размере", - говорится в сообщении.

По версии следствия, злоумышленник вынудил руководство управляющей компании заключить договор на противопожарное обслуживание с предприятием, руководитель которого состоял с ним в сговоре. С 2015 по 2018 год на основании заключенного договора управляющая компания оплатила услуги по противопожарному обслуживанию многоквартирных домов на сумму более 800 тыс. рублей, из которых, согласно предварительный договоренности, более 170 тыс. рублей переданы подозреваемому в качестве вознаграждения.

Также в отношении этого инспектора возбуждено уголовное дело по факту получения взятки за покровительство охранного предприятия. "На сегодняшний день следствие располагает доказательствами совершения 8 эпизодов преступной деятельности подозреваемого, в результате которых он получил взятки на общую сумму более одного млн рублей", - подчеркивают в ведомстве.