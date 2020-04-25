В США Константину Ярошенко отказали в досрочном освобождении из тюрьмы

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /ТАСС/. Администрация тюрьмы в американском городе Данбери (штат Коннектикут) уведомила отбывающего в ней заключение российского летчика Константина Ярошенко об отказе на просьбу о его досрочном освобождении из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил ТАСС в пятницу адвокат россиянина Алексей Тарасов.

По его словам, сотрудники администрации передали Ярошенко "отказ в освобождении за подписью директора тюрьмы".

Защита добивалась освобождения россиянина "в связи с коронавирусной пандемией и в связи с тем, что он отбыл уже более половины срока". В прошении, которое подали в начале текущего месяца, подчеркивалось, что Ярошенко нужно освободить "в связи с тем, что возникли обстоятельства после вынесения ему приговора, которые представляют угрозу для его здоровья и жизни". Защита намерена обжаловать данный отказ в Федеральном бюро тюрем.