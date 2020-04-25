В Екатеринбурге в результате ДТП произошло возгорание автобуса и легковушки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Столкновение маршрутного автобуса ПАЗ и легкового автомобиля произошло в Екатеринбурге с последующим возгоранием. Все пассажиры автобуса самостоятельно выбрались из салона, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области в субботу.

"25 апреля в 07:34 (05:34 мск) поступило сообщение о ДТП в городе Екатеринбурге на ул. Шефской. Произошло столкновение маршрутного автобуса ПАЗ и легкового автомобиля, в результате этого транспортные средства загорелись, площадь возгорания составила 3 кв. м, огнем повреждены оба транспортных средства. В результате ДТП все пассажиры автобуса самостоятельно эвакуировались из салона. Из-за столкновения в автомобиле и автобусе есть пострадавшие, медики оказывают им медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

В пресс-службе городского ГИБДД уточнили, что в результате происшествия пострадали семь человек.

"По предварительным данным, пострадали семь человек. Все они доставлены в больницу. Водитель легкового автомобиля в тяжелом состоянии", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что предположительно водитель легкового автомобиля, уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения.

В новость внесены изменения (07:56 мск) - добавлена информация о пострадавших.