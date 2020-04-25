Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку на Ямале

ТАСС, 25 апреля. Один человек получил травмы при жесткой посадке вертолета Ми-26 на Ямале. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Вертолет совершил жесткую посадку на вертолетной площадке месторождения "Русское". На борту находились восемь человек, из них один пострадал", - сказал собеседник агентства, добавив, что возгорания не последовало. Причины происшествия выясняются.

По данным источника, пострадавший получил серьезные травмы. "Один член экипажа получил тяжелые травмы. Его госпитализирует санавиация", - сказал собеседник агентства, уточнив, что у пострадавшего множественные переломы.

Источник также назвал плохие метеоусловия возможной причиной ЧП. "Метеоусловия могли привести к ЧП. В районе сильный ветер и снег", - сказал собеседник агентства.

По данным синоптиков, 25 апреля в Тазовском районе ЯНАО наблюдается сильный ветер с порывами до 13 м/с.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, на место ЧП отправляется следственно-оперативная группа. "Информация подтвердилась, сейчас собирается следственно-оперативная группа, выдвигается на место", - сообщили в ведомстве, подтвердив информацию о наличии пострадавших в результате жесткой посадки.

В новость были внесены изменения (9:37 мск) - добавлены подробности.