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Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку на Ямале

По данным источника в экстренных службах, на борту находились восемь человек, один из которых пострадал

ТАСС, 25 апреля. Один человек получил травмы при жесткой посадке вертолета Ми-26 на Ямале. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. 

"Вертолет совершил жесткую посадку на вертолетной площадке месторождения "Русское". На борту находились восемь человек, из них один пострадал", - сказал собеседник агентства, добавив, что возгорания не последовало. Причины происшествия выясняются.

По данным источника, пострадавший получил серьезные травмы. "Один член экипажа получил тяжелые травмы. Его госпитализирует санавиация", - сказал собеседник агентства, уточнив, что у пострадавшего множественные переломы.

Источник также назвал плохие метеоусловия возможной причиной ЧП. "Метеоусловия могли привести к ЧП. В районе сильный ветер и снег", - сказал собеседник агентства. 

По данным синоптиков, 25 апреля в Тазовском районе ЯНАО наблюдается сильный ветер с порывами до 13 м/с. 

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, на место ЧП отправляется следственно-оперативная группа. "Информация подтвердилась, сейчас собирается следственно-оперативная группа, выдвигается на место", - сообщили в ведомстве, подтвердив информацию о наличии пострадавших в результате жесткой посадки.

В новость были внесены изменения (9:37 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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