Молдавский бизнесмен Ренато Усатый уверен, что Молдавия не выдаст его России

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Молдавский бизнесмен и политик Ренато Усатый, уверен, что Молдавия не выдаст его России в случае объявления в международный розыск в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей. Об этом он заявил ТАСС.

МВД России в пятницу предъявило заочное обвинение Усатому в организации преступного сообщества (ч. 2 ст. 210 УК РФ ) и в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

"Молдавия, как и Россия, не выдает своих граждан, поэтому, если российские правоохранители будут требовать выдать меня как гражданина России, используя международный ордер на арест, Молдавия не экстрадирует меня, так как я также являюсь гражданином этой страны", - сказал Усатый, уточнив, что у него два гражданства: российское и молдавское.

Он также считает, что Интерпол не включит его в базу международного розыска, так как несколько лет назад, по его словам, он уже признавал его преследование, якобы организованное бывшим главой Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком, политически мотивированным.

Сумма выведенных денег, которая инкриминируется следствием Усатому, более $15 млрд. По его словам, дело в отношении него было возбуждено 6 декабря 2019 года. "Мне адвокат передал вчера копию обвинительного заключения, в котором множество фамилий людей, компании, с которыми я никогда не сталкивался", - подчеркнул Усатый. Он назвал уголовное дело, возбужденное в отношении него МВД России, "политически мотивированным, сфабрикованным, "чистым абсурдом". По его словам, показания против него в ходе допроса дали два россиянина, Григорьев и Кузьмин. "Этих людей я никогда в жизни не видел и никогда с ними не общался. Следствие привязывает меня к тем, против кого я выступаю уже шесть лет, и утверждает, что я с ними [состоял] в одной ОПГ", - сказал Усатый.

Он сейчас проживает в Молдавии, на местных выборах избран мэром города Бельцы, набрав в первом туре 65% голосов.

Данные следствия

По данным МВД РФ, организатором преступной схемы был бывший глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, которому также предъявлено заочное обвинение по уголовному делу о выводе из РФ более 500 млрд рублей.

Следствие считает, что в 2013-2014 годах участники международного преступного сообщества совершили незаконные валютные операции и вывели из РФ через молдавский банк "BC Moldindconbank S.A." более 500 млрд рублей. Денежные средства в российских рублях, полученные от этих сделок, списывались с корреспондентских счетов российских банков в "BC Moldindconbank S.A." по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных юридических лиц, а затем направлялись в зарубежные банки на счета клиентов преступного сообщества, преимущественно в страны Европы.

Плахотнюк и Платон объявлены в международный розыск. Плахотнюк в России также обвиняется в 28 эпизодах контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Следствие считает, что он является одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката. Платон в апреле 2017 года был осужден в Молдавии на 18 лет за противозаконный вывод средств из России. В 2017 году Плахотнюка заочно арестовал Басманный суд Москвы по обвинению в организации покушения на Ренато Усатого.