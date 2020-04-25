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Шесть человек пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-26 на Ямале

Пассажиров и членов экипажа транспортируют в Новый Уренгой
Вертолет Ми-26 Валерий Матыцин/ТАСС, архив
Описание
Вертолет Ми-26
© Валерий Матыцин/ТАСС, архив

ТАСС, 25 апреля. Шесть человек, по предварительным данным, пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-26 в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в субботу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Уральского управления на транспорте СК РФ. 

"Предварительно, пострадали шесть человек", - отметили в ведомстве.

Там также сообщили о начале доследственной проверки. "Доследственная проверка организована. Следственно-оперативная группа выехала для осмотра места происшествия", - сказал собеседник агентства.

В центре медицины катастроф ЯНАО в свою очередь заявили, что пассажиров и членов экипажа транспортируют в Новый Уренгой. "Восемь человек транспортируют в Новый Уренгой. Состояние не могу сказать", - сообщил собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что ЧП могло произойти из-за неблагоприятных погодных условий.

В новость были внесены изменения (10:42 мск) - добавлена информация о начатой доследственной проверке, (10:50 мск) - о транспортировке пострадавших. 

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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