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Источник назвал предварительную причину жесткой посадки вертолета Ми-26 в ЯНАО

По данным источника в экстренных службах региона, произошел отказ левого двигателя
Вертолет Ми-26 Марина Лысцева/ТАСС, архив
Описание
Вертолет Ми-26
© Марина Лысцева/ТАСС, архив

ТАСС, 25 апреля. Отказ левого двигателя, по предварительным данным, произошел у вертолета Ми-26, совершившего жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в субботу. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Предварительно, произошел отказ левого двигателя", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе администрации Тазовского района сообщили ТАСС, что на борту вертолета находилось восемь человек. Борт следовал по маршруту поселок Уренгой - месторождение Ванкор (Красноярский край). По данным Уральского управления на транспорте СК РФ, в результате ЧП, предварительно, пострадали шесть человек.

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Шесть человек пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-26 на Ямале
Пассажиров и членов экипажа транспортируют в Новый Уренгой
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