Источник назвал предварительную причину жесткой посадки вертолета Ми-26 в ЯНАО

ТАСС, 25 апреля. Отказ левого двигателя, по предварительным данным, произошел у вертолета Ми-26, совершившего жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в субботу. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Предварительно, произошел отказ левого двигателя", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе администрации Тазовского района сообщили ТАСС, что на борту вертолета находилось восемь человек. Борт следовал по маршруту поселок Уренгой - месторождение Ванкор (Красноярский край). По данным Уральского управления на транспорте СК РФ, в результате ЧП, предварительно, пострадали шесть человек.