В Петербурге задержали подозреваемого в нападении с ножом на человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Сотрудники управления полиции на метрополитене задержали в вестибюле станции "Лесная" петербургского метро рабочего, подозреваемого в нападении с ножом на мужчину на северо-востоке города. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"23 апреля, около 22:00 мск, в вестибюле станции метро "Лесная" сотрудниками Управления полиции на метрополитене задержан 31-летний рабочий коммерческой фирмы, который около 21:30 мск у дома 59 по Лесному проспекту во время внезапно возникшей ссоры ножом нанес проникающее колото-резаное ранение 38-летнему жителю указанного дома. Потерпевший в тяжелом состоянии был госпитализирован", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), подозреваемому избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении, отметили в пресс-службе.