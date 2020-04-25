Число пострадавших при жесткой посадке Ми-26 в ЯНАО увеличилось до восьми

ТАСС, 25 апреля. Число пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-26 на Ямале увеличилось до восьми, сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента здравоохранения ЯНАО в субботу. Ранее сообщалось о шести пострадавших.

"Четверо из восьми пострадавших при жесткой посадке вертолета в Тазовском районе госпитализированы в травматологическое отделение Новоуренгойской ЦГБ. Состояние двоих - средней степени тяжести, двоих - удовлетворительное. Еще четверо направлены на амбулаторное лечение", - сообщили в пресс-службе.