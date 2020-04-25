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Число пострадавших при жесткой посадке Ми-26 в ЯНАО увеличилось до восьми

Двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести

ТАСС, 25 апреля. Число пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-26 на Ямале увеличилось до восьми, сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента здравоохранения ЯНАО в субботу. Ранее сообщалось о шести пострадавших.

"Четверо из восьми пострадавших при жесткой посадке вертолета в Тазовском районе госпитализированы в травматологическое отделение Новоуренгойской ЦГБ. Состояние двоих - средней степени тяжести, двоих - удовлетворительное. Еще четверо направлены на амбулаторное лечение", - сообщили в пресс-службе.

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По данным главврача Новоуренгойской ЦГБ Ирины Груздевой, у одного из пострадавших подозрение на перелом третьего грудного позвонка, множественные ушибы, выраженный болевой синдром. У второго - переломы двух ребер, ушибы. Состояние этих пациентов средней степени тяжести. 

"Еще два человека с множественными ушибами, без переломов. В удовлетворительном состоянии госпитализированы под наблюдение врачей. Четыре человека направлены на амбулаторное лечение", - прокомментировала Груздева. 

Ранее в пресс-службе администрации Тазовского района сообщили ТАСС, что на борту вертолета находились восемь человек. Борт следовал на месторождение Ванкор (Красноярский край).

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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