В Уфе следователи проверяют осужденных колонии, призывавших к дезорганизации учреждения

УФА, 25 апреля. /ТАСС/. Следователи проводят проверку в исправительной колонии № 3 в Уфе, где шестеро осужденных призывали к дезорганизации работы учреждения: отказывались выполнять требования сотрудников, не пускали их в помещение отряда, забаррикадировали железными кроватями лестницу в корпусе и призывали к этому других заключенных. Об этом в субботу журналистам сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Башкирии Евгений Каневский.

"Противоправные действия осужденных были пресечены. Никто из сотрудников колонии либо осужденных не пострадал. Следственным отделом по Калининскому району Уфы <...> проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 321 УК РФ ("Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества" - прим. ТАСС), по факту дезорганизации деятельности ФКУ "Исправительная колония № 3" УФСИН России по Республике Башкортостан", - сообщил он.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 20 апреля. В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства конфликта, опрашивают осужденных, руководство и сотрудников администрации колонии.

Как рассказал ТАСС заместитель председателя Общественной палаты Башкирии Олег Галин, осужденные таким образом добивались приезда правозащитников. "Было легкое волнение среди осужденных. Они попросили, чтобы в колонию прибыли правозащитники для разъяснения ряда вопросов, они выразили это в категоричной форме, предупредили, что если правозащитники не приедут, они откажутся подчиняться и т. д. Я выехал как член совета по правам человека с председателем ОНК с двумя членами ОНК туда на место, зашли в отряд, около четырех часов беседовали", - сказал он, добавив, что все вопросы за это время были решены.