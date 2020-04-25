Ренато Усатый сообщил, что его проверяли по делу экс-полковника Захарченко

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Следователи проводили проверку в отношении молдавского бизнесмена Ренато Усатого в рамках расследования нового дела бывшего полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении двух взяток. Об этом Усатый сообщил ТАСС в субботу.

"У меня проводились обыски в ноябре 2018 года. Это было связано с делом [Дмитрия] Захарченко. В предъявленном постановлении было указано, что у меня якобы может находиться человек, фамилия которого отсутствовала в документе, со 100 млн долларов наличными, спрятанными в бане загородного дома", - сказал Усатый. По его словам, во время проверки сотрудники ФСБ изъяли из его сейфа деньги в разной валюте на 700 тысяч долларов. "Их происхождение я подтвердил документально, также были изъяты телефоны и компьютеры", - уточнил Усатый.

Он добавил, что никаких обвинений ему не предъявили, никакого процессуального статуса по второму делу Захарченко, расследование которого завершено, у него нет. "Никакого отношения к найденным у него деньгам я не имею", - утверждает Усатый.

Вместе с тем он сообщил, что долгие годы был знаком с одним из фигурантов дела Захарченко - главой группы компаний "1520" Валерием Маркеловым, который сейчас содержится в СИЗО.

СК РФ предъявил обвинение Захарченко по двум эпизодам получения взятки на общую сумму более 1,5 млрд рублей (ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в декабре 2015 года Захарченко получил взятку от предпринимателя в виде оплаты его проживания в отелях Сочи в течение 12 дней стоимостью свыше 800 тысяч рублей, а в период с ноября 2007 года по август 2016 года ежемесячно получал от группы предпринимателей взятки, сумма которых превысила 1,4 млрд млн рублей.

Следствие считает, что за взятку Захарченко оказывал общее покровительство предпринимателям вплоть до своего задержания в сентябре 2016 года. Обвинение в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) предъявлено бизнесмену Валерию Маркелову, в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) - доверенным лицам при оказании общего покровительства: Василию Критинину и бывшему адвокату Виктору Белевцову.

Преступное сообщество

МВД России в пятницу предъявило заочное обвинение Усатому в организации преступного сообщества" (ч. 2 ст. 210 УК РФ ) и в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

По данным МВД, организатором преступной схемы был бывший глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, которому также предъявлено заочное обвинение по уголовному делу о выводе из РФ более 500 млрд рублей.

Следствие считает, что в 2013-2014 годах участники международного преступного сообщества совершили незаконные валютные операции и вывели из РФ через молдавский банк "BC Moldindconbank S.A." более 500 млрд рублей. Денежные средства в российских рублях, полученные от этих сделок, списывались с корреспондентских счетов российских банков в "BC Moldindconbank S.A." по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных юридических лиц, а затем направлялись в зарубежные банки на счета клиентов преступного сообщества, преимущественно в страны Европы.