В Бурятии задержали вице-спикера парламента

УЛАН-УДЭ, 25 апреля. /ТАСС/. Вице-спикер парламента Бурятии Баир Жамбалов задержан по подозрению в смертельном наезде на 17-летнюю девушку. Об этом сообщила в субботу пресс-служба управления СК по региону.

"Автомобилем марки Toyota Land Cruiser Prado, на котором совершен наезд на девочку, фактически владеет известный в республике политический деятель. В связи с этим следствием с самого начала проверялась версия о его причастности к преступлению. В ходе кропотливой работы по уголовному делу были установлены и детально допрошены свидетели, проведены многочисленные экспертизы и исследования. В итоге удалось собрать доказательства причастности политика к совершенному наезду. В связи с этим мужчина был задержан", - отмечается в сообщении на сайте регионального управления СК.

Уточняется, что ему уже предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее причинение смерти человеку, соединенное с оставлением места происшествия") и статьей 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). По версии следствия, после того как он сбил девушку, она была еще жива, но политик не помог ей и скрылся с места аварии.

"В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого политика меры пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное преследование в отношении предпринимателя, который пытался взять вину на себя и ввести следствие в заблуждение, прекращено. В случае, если он продолжит давать заведомо ложные показания по уголовному делу в статусе свидетеля, будет решен вопрос о привлечении его к уголовной ответственности за преступление против правосудия", - сказано в релизе.

Авария произошла вечером 5 января в Прибайкальском районе республики. По первоначальной версии, около села Батурино водитель Toyota Land Cruiser Prado, местный предприниматель Галуст Пилосян, возвращаясь с подледной рыбалки в Улан-Удэ, на большой скорости сбил 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть, и скрылся с места ДТП. От полученных травм она умерла. Спустя несколько часов мужчина явился в местный отдел полиции, в отношении него было возбуждено уголовное дело.

Жамбалов в марте написал заявление о сложении полномочий. До этого президиум генсовета "Единой России" исключил его из партии и снял с должности секретаря бурятского партийного отделения. С 2012 по 2018 год 54-летний Баир Жамбалов занимал пост заместителя руководителя администрации главы Бурятии и правительства республики по вопросам территориального развития.