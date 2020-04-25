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Источник: правоохранители опрашивают бывшего и.о. мэра Пятигорска

По сообщению источника ТАСС, о задержании Льва Травнева речь пока не идет

ПЯТИГОРСК, 25 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов опрашивают бывшего исполняющего обязанности мэра Пятигорска Льва Травнева. Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в правоохранительных органах региона.

"Решения суда не было, первичные мероприятия проводятся. Есть к нему вопросы со стороны правоохранительных органов. Его сейчас пока опрашивают", - сказал собеседник агентства. При этом он подчеркнул, что речь о задержании бывшего и.о. мэра пока не идет.

В среду в пресс-службе губернатора края сообщили, что исполняющий обязанности главы Пятигорска Лев Травнев, назначенный на эту должность 17 апреля, написал заявление об отставке в связи с ухудшением состояния здоровья. На его место назначили заместителя министра дорожного хозяйства Ставрополья Дмитрия Ворошилова.

В январе 2018 года Травнев занял пост представителя губернатора Ставропольского края в Кавказских Минеральных Водах. До этого он был главой Пятигорска в течение 11 лет. Он избирался главой города 20 октября 2006 года, 10 октября 2010 года и 12 ноября 2015 года.

Теги
РоссияСтавропольский край
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