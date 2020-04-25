На севере Иркутской области из-за лесных пожаров ввели режим ЧС

ИРКУТСК, 25 апреля. /ТАСС/. Администрация Качугского района Иркутской области ввела режим ЧС из-за ухудшения лесопожарной обстановки. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. В субботу здесь зарегистрировали шесть лесных пожаров общей площадью 2 590 га.

"В Качугском районе из-за ухудшения лесопожарной обстановки введен режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на 14 часов (10:00 мск) 25 апреля в Качугском районе зафиксировано шесть лесных пожаров, три из них локализованы. Общая площадь всех очагов - 2 580 га, из них 2 075 га, покрытых лесом. Режим ЧС в Качугском районе продлится до особого распоряжения", - сказали в пресс-службе.

В районе ввели круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов управления районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Населению и транспорту запретили въезд в леса, на лесных дорогах работают контрольно-пропускные пункты. К тушению пожаров, которые в настоящий момент ликвидируют 84 сотрудника лесной охраны, 36 мобилизованных граждан и 25 единиц наземной техники, привлекут дополнительные силы и средства арендаторов лесных участков.

В южных, центральных и западных районах Иркутской области с 10 апреля действует особый противопожарный режим. На севере Приангарья он будет введен с 1 мая. "Для предотвращения новых случаев ЧС необходимо прекратить доступ граждан в леса при третьем и выше классах пожарной опасности. Это же касается въезда в лес автотранспорта, за исключением лесопожарной техники", - приводит пресс-служба слова врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. 25-26 апреля почти во всех районах региона установлены классы пожарной опасности от третьего (средняя пожарная опасность) до пятого (чрезвычайная пожарная опасность).