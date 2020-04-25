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В Москве неизвестные в медицинских масках ограбили два коттеджа сотрудников Минобороны

В одном доме злоумышленники связали мужчину и его жену, похитили около €1 тыс., серебряные монеты, наручные часы и мобильные телефоны

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Трое неизвестных в медицинских масках связали сотрудника Минобороны и его супругу и ограбили их коттедж в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В субботу, около 03:30, трое неизвестных в медицинских масках проникли дом сотрудника Минобороны в СНТ "Десеновское" и под угрозой физической расправы связали мужчину и его супругу. Из коттеджа они похитили около €1 тыс., серебряные монеты, наручные часы и мобильные телефоны", - сказал собеседник агентства.

Точная сумма ущерба устанавливается.

Второе ограбление произошло несколькими днями ранее в поселении Щаповское. Еще один сотрудник Минобороны 24 апреля заявил в полицию, что неизвестный разбил в его доме окно и украл деньги и алкоголь. "Ущерб составил около 93 тыс. рублей", - сказал источник.

В пресс-службе столичного главка полиции сообщили ТАСС, что по фактам грабежа и кражи возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 162 ("Разбой") и по ч. 3 ст. 158 ("Кража") УК РФ. "Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на розыск и задержание причастных к преступлениям", - сообщили в полиции.

Теги
Россия
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