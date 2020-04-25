Источник: в отношении бывшего и.о. мэра Пятигорска Травнева возбудили уголовное дело

ПЯТИГОРСК, 25 апреля, /ТАСС/. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении бывшего исполняющего обязанности мэра Пятигорска Льва Травнева. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сотрудниками главка МВД по СКФО возбуждено уголовное дело в отношении Травнева по статье о превышении должностных полномочий. Сегодня он задержан в порядке ст. 91 УПК на 48 часов", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Травнев в настоящее время находится в изоляторе Пятигорска.

В среду в пресс-службе губернатора края сообщили, что исполняющий обязанности главы Пятигорска Лев Травнев, назначенный на эту должность 17 апреля, написал заявление об отставке в связи с ухудшением состояния здоровья. На его место был назначен заместитель министра дорожного хозяйства Ставрополья Дмитрий Ворошилов.

В январе 2018 года Травнев занял пост представителя губернатора Ставропольского края в Кавказских Минеральных Водах, до этого он был главой Пятигорска в течение 11 лет. Он избирался главой города 20 октября 2006 года, 10 октября 2010 года и 12 ноября 2015 года.