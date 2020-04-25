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Источник: задержаны замминистра Ставрополья и экс-замглавы администрации Пятигорска

По сообщению собеседника агентства, чиновники замешаны в махинациях с землей

ПЯТИГОРСК, 25 апреля. /ТАСС/. Правоохранители задержали заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Мераба Фахриди и бывшего заместителя главы администрации Пятигорска Олега Бондаренко по делу, связанному с махинациями с землей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"С ними проводятся действия правоохранителями. Бондаренко задержан еще вчера", - сказал собеседник агентства.

По его словам, они замешаны в махинациях с землей. Также с этими задержаниями связано возбуждение уголовного дела в отношении бывшего исполняющего обязанности мэра Пятигорска Льва Травнева.

Источник сообщал, что сотрудники главка МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждили уголовное дело в отношении Травнева по статье о превышении должностных полномочий. Он задержан в порядке ст. 91 УПК на 48 часов.

В среду в пресс-службе губернатора края сообщили, что исполняющий обязанности главы Пятигорска Лев Травнев, назначенный на эту должность 17 апреля, написал заявление об отставке в связи с ухудшением состояния здоровья. На его место назначили заместителя министра дорожного хозяйства Ставрополья Дмитрия Ворошилова.

В январе 2018 года Травнев занял пост представителя губернатора Ставропольского края в Кавказских Минеральных Водах, до этого он был главой Пятигорска в течение 11 лет. Он избирался главой города 20 октября 2006 года, 10 октября 2010 года и 12 ноября 2015 года.

Теги
РоссияСтавропольский край
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В отношении бывшего и.о. мэра Пятигорска Травнева возбудили уголовное дело
Лев Травнев находится в следственном изоляторе города, сообщил источник в правоохранительных органах
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