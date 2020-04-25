В Оренбургской области на заводе погибли трое рабочих

ОРЕНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Трое рабочих погибли в результате утечки доменного газа в цехе предприятия "Уральская сталь" в Новотроицке Оренбургской области, возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Около 19:30 (17:30 мск) 25 апреля 2020 года в доменном цеху акционерного общества "Уральская сталь" в городе Новотроицке произошла утечка доменного газа, в результате погибли три работника предприятия. По данному факту следственным отделом по Новотроицку Следственного управления Следственного комитета РФ по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - говорится в сообщении.

Следователи осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей. Личности погибших установлены, уточнили в ведомстве. "Выполняются другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, а также причин и условий, способствовавших трагедии", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе "Уральской стали" добавили, что ситуация находится на личном контроле руководителей комбината. "Уральская сталь" выражает глубокие соболезнования семьям погибших, окажет им всестороннюю помощь и поддержку", - сказал представитель компании.

"Уральская сталь" - металлургическое предприятие полного цикла, включающее аглококсодоменное, сталеплавильное и прокатное производства. Входит в состав "Металлоинвеста".