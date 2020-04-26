Пожар в автосервисе на западе Москвы потушили

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в автосервисе с машинами и газовыми баллонами на западе Москвы, сообщил ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В 6:30 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.

Пожар произошел в металлическом ангаре с автомобилями и газовыми баллонами на Очаковском шоссе, 3 на площади 200 кв. м. Горели пять боксов с автомобилями, запчастями и бытовой химией.

Общая площадь здания составляет 500 кв. м.

В новость внесены изменения (06:48 мск) - добавлена информация о тушении возгорания.