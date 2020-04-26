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Суд поместил под домашний арест вице-спикера Заксобрания Бурятии по делу о ДТП

Баир Жамбалов пробудет под домашним арестом до 25 июня

УЛАН-УДЭ, 26 апреля. /ТАСС/. Советский районный суд Улан-Удэ отправил под домашний арест вице-спикера парламента Бурятии Баира Жамбалова по подозрению в смертельном наезде на 17-летнюю девушку, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе суда.

"Постановлением Советского районного суда Улан-Удэ от 26 апреля 2020 года в отношении Жамбалова Баира Владимировича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 25 июня 2020 года. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано", - сообщили в пресс-службе.

Авария произошла вечером 5 января в Прибайкальском районе республики. По первоначальной версии, около села Батурино водитель Toyota Land Cruiser Prado, местный предприниматель Галуст Пилосян, возвращаясь с подледной рыбалки в Улан-Удэ, на большой скорости сбил 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть, и скрылся с места ДТП. Несовершеннолетняя от полученных травм умерла. Спустя несколько часов мужчина явился в местный отдел полиции, в отношении него было возбуждено уголовное дело.

Однако, как выяснили следователи, автомобилем фактически владеет Жамбалов. По информации регионального управления Следственного комитета, удалось собрать доказательства причастности политика к совершенному наезду. Уточняется, что ему уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее причинение смерти человеку, соединенное с оставлением места происшествия") и статьей 125 УК РФ ("Оставление в опасности").

Жамбалова задержали 25 апреля. Уголовное преследование в отношении предпринимателя, который пытался взять вину на себя, прекращено.

Жамбалов в марте написал заявление о сложении полномочий, но региональный парламент не успел собраться и принять его. До этого президиум генсовета "Единой России" исключил его из партии и снял с должности секретаря бурятского партийного отделения. 54-летний Баир Жамбалов с 2012 по 2018 годы занимал пост заместителя руководителя администрации главы Бурятии и правительства республики по вопросам территориального развития.

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