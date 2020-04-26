Следователи и волонтеры ищут пропавшего ребенка в Тверской области

ТАСС, 26 апреля. Масштабные поисковые мероприятия, в которых принимают участие следователи и криминалисты СК, полиция, МЧС и волонтеры, организованы в Калининском районе Тверской области, где пропал 13-летний мальчик, сообщается в воскресенье на сайте управления СК по региону.

По данным следствия, накануне 13-летний ребенок уехал на велосипеде из дома в СНТ "Заря" в районе деревни Александровка Калининского района и до сих пор о его местонахождении ничего не известно. Ранее мальчик из дома никогда не сбегал, в день исчезновения при себе мобильного телефона не имел.

"При поступлении информации об исчезновении ребенка отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки. Организованы масштабные поисковые мероприятия, в которых задействованы сотрудники Следственного комитета, МВД, МЧС и волонтеры", - говорится в сообщении.

В СК уточнили, что для поисков используется различная криминалистическая техника, оборудование для фото- и видеофиксации. Устанавливаются свидетели и очевидцы.