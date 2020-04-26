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СК возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения подростка в Тверской области

В ходе поисков осматривают улицы, чердаки и подвалы

ТАСС, 26 апреля. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после исчезновения 13-летнего мальчика в Калининском районе Тверской области, сообщается в воскресенье на сайте управления СК по региону. В масштабных поисках ребенка задействованы сотрудники СК, полиция, МЧС, волонтеры и местные жители.

"В целях наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств безвестного исчезновения мальчика, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий, отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщали в управлении, накануне 13-летний ребенок уехал на велосипеде из дома в СНТ "Заря" в районе деревни Александровка Калининского района и до сих пор о его местонахождении ничего не известно. Ранее мальчик из дома никогда не сбегал, в день исчезновения при себе мобильного телефона не имел.

По данным следствия, в ходе поисковых мероприятий осматриваются улицы населенного пункта, проверяются чердаки и подвалы, следователи в качестве свидетелей опрашивают родственников, устанавливаются лица из круга общения пропавшего.

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