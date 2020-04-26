В Тольятти возбудили дело после побега мужчины из больницы для заразившихся коронавирусом

ТАСС, 26 апреля. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Тольятти, который был осведомлен о наличии у него инфекционного заболевания, но самовольно несколько раз покидал медицинское учреждение, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

"В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил. По данным полицейских, подозреваемый безработный ранее судимый житель Тольятти 1992 года рождения, будучи осведомленным, что у него подтвердилось инфекционное заболевание, неоднократно самовольно покидал медицинское учреждение, в котором он был помещен в инфекционный бокс", - сказано в сообщении.

В оперштабе региона корреспонденту ТАСС сообщили, что мужчина покидал отделение, где проходят лечение заразившиеся коронавирусом. Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил ТАСС, что подозреваемый был заражен коронавирусом.