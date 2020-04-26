В Тольятти возбудили дело после побега мужчины из больницы для заразившихся коронавирусом

ТАСС, 26 апреля. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Тольятти, который был осведомлен о наличии у него инфекционного заболевания, но самовольно несколько раз покидал медицинское учреждение, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
"В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил. По данным полицейских, подозреваемый безработный ранее судимый житель Тольятти 1992 года рождения, будучи осведомленным, что у него подтвердилось инфекционное заболевание, неоднократно самовольно покидал медицинское учреждение, в котором он был помещен в инфекционный бокс", - сказано в сообщении.
В оперштабе региона корреспонденту ТАСС сообщили, что мужчина покидал отделение, где проходят лечение заразившиеся коронавирусом. Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил ТАСС, что подозреваемый был заражен коронавирусом.
В МВД также уточнили, что мужчина передвигался по городу без средств индивидуальной защиты и контактировал с неопределенным кругом лиц, что повлекло создание угрозы массового заболевания людей. Предполагаемого злоумышленника задержали. "В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил")", - добавили в ведомстве.
Санкция статьи, по данным МВД, предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 до 700 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до 18 месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.
По данным ресурса стопкоронавирус.рф, на 26 апреля в Самарской области зарегистрировано 229 случаев заражения коронавирусом, 26 человек выздоровели, двое умерли. Ранее ТАСС сообщал, что очаг коронавирусной инфекции выявлен в тольяттинском психоневрологическом диспансере, в учреждении заразился 21 человек. По данным регионального оперштаба, из всего числа заразившихся в области около половины приходятся на Тольятти.