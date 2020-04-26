{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Бывшего и.о. мэра Пятигорска заключили под стражу

Лев Травнев подозревается в превышении должностных полномочий

ПЯТИГОРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Суд в воскресенье заключил под стражу бывшего исполняющего обязанности мэра Пятигорска Льва Травнева, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Сегодня в отношении бывшего главы города-курорта Пятигорска по ходатайству следствия городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что Травнев заключен под стражу на 1 месяц и 29 суток.

"Ранее сотрудниками Главного управления было установлено, что чиновник подписал постановление администрации Пятигорска о выдаче местной жительнице разрешения на строительство магазина на предоставленном ей земельном участке. Он расположен в пределах границы второй горно-санитарной охраняемой зоны города-курорта Пятигорска, где запрещено строительство объектов и сооружений, не связанных с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха", - отметили в ведомстве.

В отношении Травнева возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

22 апреля в пресс-службе губернатора края сообщили, что исполняющий обязанности главы Пятигорска Лев Травнев, назначенный на эту должность 17 апреля, написал заявление об отставке в связи с ухудшением состояния здоровья. На его место был назначен заместитель министра дорожного хозяйства Ставрополья Дмитрий Ворошилов.

В январе 2018 года Травнев занял пост представителя губернатора Ставропольского края в Кавказских Минеральных Водах, до этого он был главой Пятигорска в течение 11 лет. Он избирался главой города 20 октября 2006 года, 10 октября 2010 года и 12 ноября 2015 года.

В новость были внесены изменения (17:36 мск) - добавлены подробности по тексту. 

Теги
РоссияСтавропольский край
Реклама на ТАСС
В Тольятти возбудили дело после побега мужчины из больницы для заразившихся коронавирусом
По данным МВД, мужчина передвигался по городу без средств индивидуальной защиты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС