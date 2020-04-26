Бывшего и.о. мэра Пятигорска заключили под стражу

ПЯТИГОРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Суд в воскресенье заключил под стражу бывшего исполняющего обязанности мэра Пятигорска Льва Травнева, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Сегодня в отношении бывшего главы города-курорта Пятигорска по ходатайству следствия городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что Травнев заключен под стражу на 1 месяц и 29 суток.

"Ранее сотрудниками Главного управления было установлено, что чиновник подписал постановление администрации Пятигорска о выдаче местной жительнице разрешения на строительство магазина на предоставленном ей земельном участке. Он расположен в пределах границы второй горно-санитарной охраняемой зоны города-курорта Пятигорска, где запрещено строительство объектов и сооружений, не связанных с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха", - отметили в ведомстве.

В отношении Травнева возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

22 апреля в пресс-службе губернатора края сообщили, что исполняющий обязанности главы Пятигорска Лев Травнев, назначенный на эту должность 17 апреля, написал заявление об отставке в связи с ухудшением состояния здоровья. На его место был назначен заместитель министра дорожного хозяйства Ставрополья Дмитрий Ворошилов.

В январе 2018 года Травнев занял пост представителя губернатора Ставропольского края в Кавказских Минеральных Водах, до этого он был главой Пятигорска в течение 11 лет. Он избирался главой города 20 октября 2006 года, 10 октября 2010 года и 12 ноября 2015 года.

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