В Башкирии полицейские закрыли ночной клуб

ТАСС, 26 апреля. Сотрудники полиции пресекли деятельность развлекательного заведения в городе Стерлитамаке (Башкирия), где проходила вечеринка. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе республиканского МВД.

"После поступления сообщения в дежурную часть управления МВД России по городу Стерлитамаку сотрудники полиции выехали по указанному адресу. Деятельность развлекательного заведения была пресечена. Собраны необходимые материалы. В настоящее время принимается процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что случай произошел ночью 26 апреля.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в одном из клубов Башкирии устроили вечеринку, на которой присутствовало более 50 человек.

В Башкирии, по данным ресурса стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 527 случаев заражения коронавирусом, 59 человек выздоровели, 14 заразившихся умерли. Ранее указом главы республики на территории региона был введен режим полной самоизоляции.