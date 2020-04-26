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Пандемия коронавируса нового типа

В Башкирии полицейские закрыли ночной клуб

На вечеринку собрались более 50 жителей Стерлитамака

ТАСС, 26 апреля. Сотрудники полиции пресекли деятельность развлекательного заведения в городе Стерлитамаке (Башкирия), где проходила вечеринка. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе республиканского МВД.

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"После поступления сообщения в дежурную часть управления МВД России по городу Стерлитамаку сотрудники полиции выехали по указанному адресу. Деятельность развлекательного заведения была пресечена. Собраны необходимые материалы. В настоящее время принимается процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что случай произошел ночью 26 апреля.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в одном из клубов Башкирии устроили вечеринку, на которой присутствовало более 50 человек.

В Башкирии, по данным ресурса стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 527 случаев заражения коронавирусом, 59 человек выздоровели, 14 заразившихся умерли. Ранее указом главы республики на территории региона был введен режим полной самоизоляции.

Теги
РоссияБашкортостанПандемия коронавируса нового типа
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