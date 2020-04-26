На природные пожары в Туве военный вертолет сбросил первые 30 тонн воды

ТАСС, 26 апреля. Армейская авиация Центрального военного округа (ЦВО) приняла участие в тушении природных пожаров на территории Республики Тыва. С помощью транспортного вертолета была сброшена вода на очаги возгорания. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба ЦВО.

"Для борьбы со стихией применялся транспортно-боевой вертолет Ми-8 с водосливным устройством с авиабазы Кызыла. Экипаж вертолета выполнил 9 сбросов воды общим объемом 30 тонн на очаги природных пожаров в Каа-Хемском районе. Одновременно наземная группировка из 100 военнослужащих продолжает прокладывать минерализованные полосы вокруг поселка Бояровка Каа-Хемского района", - говорится в сообщении.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол обратился в ЦВО с просьбой об оказании помощи в тушении лесных пожаров, которые зарегистрированы в шести муниципалитетах региона. С 26 по 27 апреля в Кызыле ожидается аномально жаркая погода, среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более. Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин принял решение задействовать военнослужащих в тушении природных пожаров на территории Тувы. После обращения властей Республики Тыва он также принял решение о выделении авиационной техники.

Всего жителям Тувы в борьбе с природными пожарами помогут около 100 военнослужащих ЦВО и вертолет Ми-8АМТШ с водосливным устройством ВСУ-5. Как ранее заявил глава Тувы, регион на тушение пожаров задействовал все свои силы и средства. Кроме того, многие находящиеся под угрозой леса в Туве расположены в труднодоступных горных массивах, куда нелегко доставить пожарных и технику для борьбы с огнем.

По информации Шолбана Кара-оола, действующие лесные пожары зафиксированы в Дзун-Хемчикском, Каа-Хемском, Тере-Хольском, Чеди-Хольском, Тандинском, Тоджинском кожуунах районах. Огонь местами подбирается к населенным пунктам. Он сообщил, что с начала противопожарного сезона в регионе зафиксировано 17 лесных пожаров, при этом в 90% случаев причина возгорания - человеческий фактор. Как уточнили ТАСС в правительстве Тувы, только за прошедшие сутки в Туве возникло пять лесных пожаров. Всего же на территории республики восемь действующих очагов общей площадью 707 га. В ликвидации возгораний участвуют 127 человек и 14 единиц техники.