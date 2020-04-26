{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве задержали угрожавшего ножом окружающим мужчину

Вооруженный человек ворвался в хостел в центре города

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Столичная полиция проводит проверку после инцидента с пьяным мужчиной, который угрожал расправой окружающим в помещении в центре Москвы. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"25 апреля около 23:00 в службу "02" поступило сообщение от мужчины, который сообщил, что в помещение на улице Бауманской, дом 13, строение 1, вошел гражданин, имеющий признаки алкогольного опьянения. Он начал браниться и угрожать окружающим физической расправой. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые задержали нарушителя", - сказал собеседник агентства. Он добавил, полиция проверяет этот факт, после чего примет процессуальное решение.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что нарушитель был вооружен ножом.

Судя по данным открытых источников, инцидент произошел в хостеле.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Башкирии полицейские закрыли ночной клуб
На вечеринку собрались более 50 жителей Стерлитамака
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС