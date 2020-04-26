В Москве задержали угрожавшего ножом окружающим мужчину

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Столичная полиция проводит проверку после инцидента с пьяным мужчиной, который угрожал расправой окружающим в помещении в центре Москвы. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"25 апреля около 23:00 в службу "02" поступило сообщение от мужчины, который сообщил, что в помещение на улице Бауманской, дом 13, строение 1, вошел гражданин, имеющий признаки алкогольного опьянения. Он начал браниться и угрожать окружающим физической расправой. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые задержали нарушителя", - сказал собеседник агентства. Он добавил, полиция проверяет этот факт, после чего примет процессуальное решение.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что нарушитель был вооружен ножом.

Судя по данным открытых источников, инцидент произошел в хостеле.