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На Ставрополье в аварии погибла двухлетняя девочка

Всего в ДТП погибли два человека, еще трое находятся в реанимации

СТАВРОПОЛЬ, 26 апреля. /ТАСС/. Два человека, в том числе двухлетний ребенок, погибли после столкновения легковых автомобилей в селе Александровском на Ставрополье. Еще три человека находятся в реанимации, сообщили журналистам в воскресенье в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД.

"Водитель автомобиля Volkswagen Polo по неустановленной пока причине не справился с управлением, зацепил обочину, после чего автомобиль юзом выкинуло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем LADA Kalina. От полученных травм на месте ДТП скончался водитель "Калины". От полученных травм в больнице скончалась двухлетняя пассажирка "Калины", - говорится в сообщении.

По данным краевого управления ГИБДД, авария произошла около 18:30 мск воскресенья.

Сейчас в реанимации находятся два пассажира автомобиля LADA Kalina и водитель автомобиля Volkswagen Polo.

По информации ГИБДД, погибшая девочка находилась в автомобиле без детского удерживающего устройства, ребенка перевозили на коленях у взрослого человека. Все пассажиры "Калины" являются жителями Волгоградской области. Полиция устанавливает обстоятельства и причины происшествия.

Теги
РоссияСтавропольский край
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