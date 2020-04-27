В Ростове-на-Дону произошел пожар в нежилом здании на площади 300 кв. м

ТАСС, 27 апреля. Спасатели МЧС в Ростове-на-Дону тушат пожар площадью 300 кв. м в трехэтажном неэксплуатируемом здании в районе плотной застройки. Из соседнего дома эвакуированы 10 человек, сообщили в понедельник журналистам в ГУ МЧС региона.

"В 04:38 (мск) в городе Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 108, произошло загорание неэксплуатируемого здания с переходом на кровлю. Район плотной застройки. Площадь пожара - 300 кв. м, из соседнего здания эвакуировали 10 человек", - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте ведомства, пожар тушат 92 человека с помощью 21 единицы техники, пожару присвоен повышенный ранг сложности - №3.