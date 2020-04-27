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Новосибирский СК возбудил уголовное дело после смерти шести человек от отравления

Погибшие выпили на полигоне ТКО в Черепаново суррогатный алкоголь, еще одного человека гоститализировали в тяжелом состоянии

НОВОСИБИРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в связи со смертью шести человек от употребления неизвестной жидкости на полигоне ТКО в Черепаново, сообщили ТАСС в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

"По факту смерти шести человек в результате употребления ими неустановленной жидкости на территории полигона твердых бытовых отходов Черепаново Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - сообщил собеседник агентства.

Как отметил в понедельник в ходе оперативного совещания начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов, еще один человек в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение.

В ЕДДС Черепановского района ТАСС сообщили, что причиной гибели шестерых человек стало отравление суррогатным алкоголем. 

"Суррогатом алкоголя [отравились]", - сказали в ЕДДС. Собеседник агентства добавил, что один пострадавший был доставлен в Черепановскую ЦРБ.

Черепановский район располагается на юго-востоке Новосибирской области, население муниципального образования порядка 47 тыс. человек.

В новость внесены изменения (08:12 мск) - добавлен комментарий ЕДДС Черепановского района.

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