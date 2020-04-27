В Новосибирске три человека пострадали в результате взрыва газа

НОВОСИБИРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате взрыва газа в гараже в Кировском районе Новосибирска, говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.

"Сообщение поступило в 10:39 (06:39 мск), что в одном из гаражей гаражного комплекса при проведении газосварочных работ произошел хлопок газа, обрушилось перекрытие над четырьмя гаражами на общей площади 80 кв. м. В результате хлопка пострадали трое мужчин, которые госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Выехавшие по повышенному рангу сложности специалисты МЧС ликвидировали открытое горение в течение 45 минут. После этого пожарные приступили к ликвидации последствий. Было задействовано около 40 человек и 10 единиц техники.

По уточненным данным пресс-службы регионального главка МЧС, в двух гаражах произошло полное обрушение на площади 36 кв. м. Горение происходило еще в двух гаражах и под завалами на площади 15 кв. м. Выполняется разбор конструкций. На месте работают представители районной администрации и прокуратуры.

В новость были внесены изменения (8:22 мск) - добавлены подробности после третьего аобзаца.