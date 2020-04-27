{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Новосибирске три человека пострадали в результате взрыва газа

Инцидент произошел в одном из гаражей в Кировском районе

НОВОСИБИРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате взрыва газа в гараже в Кировском районе Новосибирска, говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.

"Сообщение поступило в 10:39 (06:39 мск), что в одном из гаражей гаражного комплекса при проведении газосварочных работ произошел хлопок газа, обрушилось перекрытие над четырьмя гаражами на общей площади 80 кв. м. В результате хлопка пострадали трое мужчин, которые госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Выехавшие по повышенному рангу сложности специалисты МЧС ликвидировали открытое горение в течение 45 минут. После этого пожарные приступили к ликвидации последствий. Было задействовано около 40 человек и 10 единиц техники.

По уточненным данным пресс-службы регионального главка МЧС, в двух гаражах произошло полное обрушение на площади 36 кв. м. Горение происходило еще в двух гаражах и под завалами на площади 15 кв. м. Выполняется разбор конструкций. На месте работают представители районной администрации и прокуратуры.

В новость были внесены изменения (8:22 мск) - добавлены подробности после третьего аобзаца.

Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
В Кашире двое в масках и с ножом ограбили магазин
Одного из злоумышленников задаржал покупатель, который в это время оказался в магазине
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС