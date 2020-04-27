В аптеке на востоке Москвы неизвестный похитил 100 рублей, угрожая пистолетом фармацевту

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Неизвестный похитил 100 рублей из аптеки на востоке Москвы, угрожая фармацевту пистолетом. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным главка, в воскресенье в службу "02" поступило сообщение о срабатывании кнопки сигнализации в аптеке, расположенной на Сиреневом бульваре, д. 15. "Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный в аптеке по указанному адресу, угрожая пистолетом фармацевту, похитил 100 рублей, а затем скрылся", - сказали в пресс-службе.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.