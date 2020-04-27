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Из магазина в центре Москвы украли бутылку виски стоимостью почти 13 тыс. рублей

Мужчина взял с прилавка алкоголь, не расплатился за него и скрылся

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Мужчина украл из магазина в центре Москвы бутылку виски стоимостью почти 13 тыс. рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным главка, информация об инциденте в магазине на Большой Серпуховской, д. 31, к. 11 поступила в ОМВД в воскресенье. Полицейские, прибыв на место, установили, что неизвестный мужчина взял с прилавка бутылку виски Macallan за 12 тыс. 700 рублей и, не расплатившись, скрылся. "По данному факту проводится проверка", - сказали в пресс-службе.

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Россия
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