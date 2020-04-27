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В Кашире двое мужчин в масках и с ножом ограбили магазин

Одного из злоумышленников задержал покупатель

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Двое мужчин в масках и с ножом совершили разбойное нападение на продуктовый магазин в подмосковной Кашире. Помог задержать злоумышленников покупатель с пневматическим пистолетом, который оказался в это время в магазине. Об этом сообщила ТАСС в понедельник начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, злоумышленники ночью в масках ворвались в помещение одного из продуктовых магазинов, расположенных на улице Садовая, и, угрожая продавцу ножом, забрали из кассы 12 тыс. рублей. Затем они заставили женщину открыть подсобное помещение. В этот момент в супермаркет зашел покупатель. Увидев людей в масках, он вышел, через несколько минут вернулся с пневматическим пистолетом и попытался задержать нападавших. Одному из них удалось сбежать, другого мужчина не выпустил из магазина до самого приезда сотрудников полиции.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские по горячим следам установили и задержали в одной из гостиниц городского округа скрывшегося с места преступления подозреваемого, когда он паковал чемодан", - сказала Петрова.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ "Разбой", им может грозить до десяти лет лишения свободы. Подозреваемые арестованы.

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Россия
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