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Полицейские задержали подозреваемого в поджоге пяти машин на стоянке в Подмосковье

Материальный ущерб от его действий составил около 500 тыс. рублей

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в поджоге пяти автомобилей на стоянке в Люберцах после конфликта с владельцами двух машин. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в полицию поступило сообщение о поджоге пяти автомобилей на территории гаражно-строительного кооператива. "Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы, просмотрев записи камер видеонаблюдения, оперативно установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния. Им оказался 23-летний уроженец Ярославля", - сказала Волк.

По предварительным данным, установлено, что накануне у молодого человека произошел конфликт с владельцами двух машин, парковавшихся на территории автостоянки, после чего мужчина поджег их автомобили. "На месте происшествия сгорело пять автомашин. Общий материальный ущерб составил около 500 тыс. рублей", - добавила представитель МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 167 УК РФ). Подозреваемый арестован.

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