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Мопед с шестью подростками попал в ДТП под Волгоградом

Один из них погиб, остальных доставили в больницу с различными травмами

ВОЛГОГРАД, 27 апреля. /ТАСС/. Автоавария с участием мопеда, на котором ехали шестеро подростков, произошла поздним вечером в воскресенье в Волгоградской области, в результате столкновения один погиб, пятеро госпитализированы. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По предварительной информации, в 23:22 (22:22 мск) в воскресенье 18-летний водитель, управляя мопедом Lifan без государственного номера и двигаясь по автодороге от поселка Карповка в сторону автодороги Волгоград - Каменск-Шахтинский, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с движущейся по главной дороге автомашиной Chevrolet Lacetti", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате ДТП 14-летний пассажир мопеда погиб на месте, водитель мопеда и еще четыре пассажира в возрасте от 16 до 18 лет с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

"Все доставлены в 25-ю клиническую больницу скорой помощи Волгограда. Состояние от средней степени тяжести до тяжелого. У подростков есть переломы, в том числе открытые, травматический шок", - уточнила ТАСС представитель комитета здравоохранения региона. Полиция проводит проверку.

В новость внесены изменения (12:04 мск) - добавлены подробности о состоянии пострадавших.

Теги
РоссияВолгоградская область
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