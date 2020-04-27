Три человека погибли при пожаре в частном доме в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Пожарные обнаружили тела трех человек в сгоревшем в понедельник утром жилом доме в деревне Хомировичи Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

"При разборе сгоревших конструкций на месте обнаружены тела троих человек, их личности устанавливаются", - сказал представитель ведомства.

По данным регионального управления МЧС, информация о возгорании в частном доме поступила около 05:30 мск. Пожар удалось потушить через час, причина произошедшего устанавливается.