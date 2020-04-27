Суд до 30 мая продлил домашний арест обвиняемому в растрате экс-губернатору Конькову

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в понедельник продлил до 30 мая домашний арест бывшему губернатору Ивановской области Павлу Конькову, обвиняемому в растрате порядка 700 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Анна Коткова.

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"Басманный районный суд Москвы сегодня продлил на месяц, до 30 мая, домашний арест Павлу Алексеевичу [Конькову]", - сказала собеседница.

Она уточнила, что сторона защиты намерена подать апелляционную жалобу в Мосгорсуд с просьбой о смягчении некоторых запретов. "Будем просить разрешить ему прогулки, встречи с родственниками и возможность получать амбулаторное и стационарное лечение у специалистов - эндокринолога и кардиолога. Сейчас Павел Алексеевич фактически занимается самолечением", - пояснила Коткова.

По данным адвоката, у Конькова хронический диабет тяжелой формы, он ежедневно вынужден колоть себе по 150 единиц инсулина.

Конькова задержали 31 мая прошлого года в собственном доме в Иванове по уголовному делу о коррупции, затем его отправили в Москву. Басманный суд столицы арестовал экс-губернатора. На протяжении восьми месяцев с момента задержания Коньков находился в СИЗО, в марте этого года суд изменил меру пресечения на домашний арест.