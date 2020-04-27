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Шесть человек пострадали в ДТП на Калужском шоссе в Москве

В результате аварии две полосы по основной дороге в сторону Москвы перекрыты

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Столкновение двух машин произошло на Калужском шоссе в Москве, пострадали шесть человек. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, в настоящее время движение автотранспорта в сторону столицы затруднено.

"В районе 25-го километра Калужского шоссе произошло ДТП с участием двух транспортных средств. По предварительным данным, пострадали шесть человек. В результате аварии две крайние полосы по основной дороге в сторону Москвы перекрыты", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил источник, столкнулись автобус "Лиаз" и грузовик "Камаз". В момент аварии в автобусе, который следовал по маршруту 991, находились шесть человек. Они получили травмы различной степени тяжести. В грузовике в результате ДТП пострадавших нет.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, а также четыре машины скорой помощи. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В новость были внесены изменения (12:49 мск) — добавлены подробности по тексту.

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