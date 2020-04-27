Якутский бизнесмен заплатит штраф за загрязнение реки Лены нефтяными отходами

ЯКУТСК, 27 апреля. /ТАСС/. Бывший генеральный директор судоходной компании "Якутск" заплатит штраф за загрязнение реки Лена нефтепродуктами. Об этом сообщается в понедельник на сайте Следственного комитета РФ.

"Приговором суда бывшему генеральному директору судоходной компании назначен штраф в размере 280 тыс. рублей, а также удовлетворены в полном объеме гражданские иски потерпевших на общую сумму свыше 11 млн рублей", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в мае 2018 года. После демонтажа корпуса судна "Нефтесборщик-504" нефтяные отходы попали в реку Лену и загрязнили 99 тыс. кв. метров акватории. Кроме того, было загрязненными оказались и свыше 10 тыс. кв. м земель водоохранной зоны, в том числе и земельные участки, принадлежащие жителям Якутска. Общий размер причиненного вреда превысил 26 млн рублей, а на имущество и денежные средства обвиняемого наложили арест.

По данным следствия, принадлежавшее судоходной компании судно "Нефтесборщик-504" находилось без должной охраны. И хотя судно уже списали с баланса предприятия, глава компании должен был собрать и обезвредить нефтяные отходы, что не было сделано.