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В Москве задержали мошенников, продававших электронные пропуска

Стоимость одного пропуска составляла 3,5 тыс. рублей

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали двух граждан, которые размещали в мессенджере сообщения о продаже электронных пропусков для передвижения по Москве и Подмосковью, а, получив деньги, переставали выходить на связь, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Злоумышленники создали канал в одном из мессенджеров, где предлагали гражданам за деньги оформить цифровые пропуска для передвижения по Москве и Московской области в период действия ограничительных мер. Подозреваемые сообщали, что для получения такого пропуска желающим необходимо предоставить свои паспортные данные, а также в случае необходимости информацию о государственных регистрационных знаках транспортных средств. Стоимость одного пропуска составляла 3,5 тыс. рублей. Получив денежные средства, мнимые продавцы переставали выходить на связь", - рассказала Волк.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество", задержаны двое подозреваемых. В ходе обысков у них дома изъяты мобильные телефоны, банковские карты, компьютеры, в которых есть доказательства по уголовному делу.

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Россия
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