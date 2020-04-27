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В Испании по обвинению в похищении телеведущего задержали гражданина Украины

Арестованный находился в розыске после событий четырехлетней давности, проинформировали в полиции

МАДРИД, 27 апреля. /ТАСС/. Национальная полиция Испании задержала в Барселоне гражданина Украины, в отношении которого выдан международный ордер на арест. Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По информации полиции, власти Украины разыскивали задержанного по подозрению в вандализме, похищении, краже, угоне транспортного средства и причастности к деятельности преступной группировки.

Арестованный находился в розыске после событий четырехлетней давности. "Разыскиваемый участвовал в похищении телеведущего, - уточнили в полиции. - В феврале 2016 года он вместе с 10 другими неизвестными лицами силой затолкал в фургон ведущего телеканала".

Теги
УкраинаИспания
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