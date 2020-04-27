В Орле произошло массовое ДТП

ОРЕЛ, 27 апреля. /ТАСС/. Мужчина погиб, еще два человека получили травмы в результате столкновения пяти автомобилей, в том числе маршрутного автобуса, в Орле. Об этом сообщили в управлении МВД по Орловской области.

"Предварительно установлено, что в понедельник водитель автомобиля Mitsubishi двигался по Кромскому шоссе и в районе дома №4 допустил столкновение со стоящим маршрутным автобусом, с последующим столкновением с пешеходным ограждением. Помимо этого, участниками ДТП стали еще три транспортных средства - Opel, Kia, Ford, которые находились на стоянке. В результате ДТП водитель автомобиля Mitsubishi погиб на месте аварии. Пассажир автомобиля Mitsubishi и водитель маршрутного автобуса доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В маршрутке в момент столкновения не было пассажиров, уточнили в пресс-службе МВД по региону. На месте ДТП работает полиция.