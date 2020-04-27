{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Орле произошло массовое ДТП

Один человек погиб

ОРЕЛ, 27 апреля. /ТАСС/. Мужчина погиб, еще два человека получили травмы в результате столкновения пяти автомобилей, в том числе маршрутного автобуса, в Орле. Об этом сообщили в управлении МВД по Орловской области.

"Предварительно установлено, что в понедельник водитель автомобиля Mitsubishi двигался по Кромскому шоссе и в районе дома №4 допустил столкновение со стоящим маршрутным автобусом, с последующим столкновением с пешеходным ограждением. Помимо этого, участниками ДТП стали еще три транспортных средства - Opel, Kia, Ford, которые находились на стоянке. В результате ДТП водитель автомобиля Mitsubishi погиб на месте аварии. Пассажир автомобиля Mitsubishi и водитель маршрутного автобуса доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В маршрутке в момент столкновения не было пассажиров, уточнили в пресс-службе МВД по региону. На месте ДТП работает полиция.

Теги
РоссияОрловская область
Реклама на ТАСС
В Нижнем Новгороде из-за аварии без тепла остались 13 тыс. человек
Теплоснабжение планируется вернуть в дома к вечеру
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС