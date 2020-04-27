В Нижнем Новгороде из-за аварии без тепла остались 13 тыс. человек

ТАСС, 27 апреля. Теплоснабжение в 31 многоквартирном жилом доме Автозаводского района Нижнего Новгорода нарушилось в понедельник из-за утечки на трубопроводе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ГУ МЧС по региону.

"В результате утечки на трубопроводе диаметром 530 мм было нарушено теплоснабжение в 31 многоквартирном жилом доме с количеством жителей 13 тыс. человек, двух социально-значимых объектах: детском саду и школе", - отмечается в сообщении.

На месте утечки работают аварийные бригады. Теплоснабжение планируется восстановить к 21:00 мск.