Суд в Петербурге продлил на полгода домашний арест экс-замминистра культуры Пирумову

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Петербурга продлил домашний арест бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову и бизнесмену Никите Колесникову до 15 октября 2020 года, которые обвиняются в особо крупном мошенничестве, создании преступного сообщества и легализации денежных средств, выделенных на реконструкцию Эрмитажа. Обвиняемыми по делу проходят еще три фигуранта - Валерий Рогов, Олег Григор и Юлия Бегеза. Рогов и Григор находятся под домашним арестом, Куйбышевский районный суд в понедельник также продлил им меру пресечения. Бегезе в качестве меры пресечения ранее был избран запрет определенных действий, данная мера оставлена без изменений.Об этом журналистам сообщили в понедельник в объединенной пресс-службе судов города.

Также суд передал по подсудности в Москву уголовное дело бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова и бизнесмена Никиты Колесникова, которые обвиняются в особо крупном мошенничестве, создании преступного сообщества и легализации денежных средств, выделенных на реконструкцию Эрмитажа. Об этом журналистам сообщили в понедельник в объединенной пресс-службе судов города.

Как ранее сообщила ТАСС адвокат Наталья Шатихина, представляющая интересы Эрмитажа, еще в начале расследования уголовного дела о хищениях музей заявил иск о компенсации более 856 млн рублей.

По версии следствия, в 2015 году Пирумов и занимавший тогда должность директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры РФ Борис Мазо создали преступное сообщество для хищения денег, выделяемых на реконструкцию Эрмитажа. В состав преступного сообщества были вовлечены председатель правления банка "Нефтяной альянс" Олег Григор, фактический руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников, главный инженер ООО "Горизонт" Валерий Рогов, финансовый директор этой фирмы Юлия Бегеза и иные лица.

По данным СК, в том же году между Эрмитажем и подконтрольным обвиняемым ООО "Мехстройтранс" был заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ в музее. В ходе его исполнения, считает следствие, было похищено более 900 млн рублей. Затем путем многочисленных финансовых операций и иных сделок участники преступного сообщества легализовали часть похищенных средств в размере 800 млн рублей.