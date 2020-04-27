Два новых уголовных дела возбудили против бывшего главы Кирова Быкова

КИРОВ, 27 апреля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили в отношении бывшего главы Кирова Владимира Быкова, подозреваемого в получении взяток на сумму более 9 млн рублей и пособничестве мошенничеству на 22 млн рублей, два новых уголовных дела о мошенничестве с землей в городском парке Победы и растрате средств. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По версии следствия, в 2007-2015 годах руководитель "Кировского завода охотничьего и рыболовного снаряжения" (КЗОРС) Леонид Яфаркин и бывший глава города Кирова Быков путем обмана и злоупотребления доверием приобрели право на земельный участок в городе Кирове, кадастровая стоимость которого была необоснованно снижена с 51 млн рублей до 1,8 млн. Быков обеспечил получение КЗОРС разрешения на строительство спортивного комплекса, который в 2014 году ввели в эксплуатацию, после чего в 2015 году мэрия и КЗОРС заключили договоры купли-продажи части земельного участка по цене более 338 тыс. рублей. Далее Яфаркин и Быков реализовали участок по частям за более чем 126 млн рублей при его реальной рыночной стоимости не менее 165 млн.

Также сотрудники УФСБ установили, что в период с 2010 года по 2018 год Быков через заключения договоров на покупку товаров, производство работ и оказание услуг по завышенной стоимости путем растраты похитил денежные средства муниципального образования "Город Киров" и компании "Электронный проездной" на сумму не менее 34 млн рублей.

Уголовные дела в отношении Быкова

Быков был задержан 29 ноября 2019 года, он находится под домашним арестом до 28 мая. По данным СК, в 2014-2016 годах Быков, будучи в должности главы Кирова, получил от одного из предпринимателей через посредника взятку в размере 7,8 млн рублей, за эти деньги он обещал покровительство со стороны должностных лиц администрации города, Кировской городской думы и "Автотранспортного предприятия" (АТП), в том числе при заключении договоров с АТП на поставку топлива независимо от его качества. 30 ноября суд заключил Быкова под домашний арест.

Также Быков подозревается в пособничестве мошенничеству на 22 млн рублей. По версии следствия, он в 2014-2017 годах содействовал предпринимателю в хищении денежных средств АО "АТП", выделяемых на закупку дизельного топлива, путем поставок в адрес компании под видом дизельного топлива более дешевых нефтепродуктов, не соответствующих условиям договора.

Быков в 2007 году был избран главой города Кирова, с 2016 года по 2019 год являлся председателем заксобрания Кировской области шестого созыва. 25 октября 2019 года Быков досрочно сложил полномочия председателя и депутата, как сообщили в информационном управлении заксобрания, такое решение было связано с переходом на другую работу.