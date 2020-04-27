СК возбудил дело после обнаружения трех погибших на месте пожара в доме в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после обнаружения тел трех человек в сгоревшем жилом доме в деревне Хомировичи в Лужском районе Ленинградской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по области.

"Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения на месте пожара трех тел по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным регионального управления МЧС, информация о возгорании в частном доме поступила в понедельник около 05:30 мск. В результате пожара огнем был поврежден жилой дом площадью 94 кв. м. Пожар удалось потушить через час, причина возгорания устанавливается. Как пояснили в СК, после ликвидации пожара были обнаружены тела трех неустановленных лиц со следами термического воздействия.