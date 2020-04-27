Неизвестные "заминировали" все самолеты в Шереметьево

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на бортах всех самолетов, находящихся в московском аэропорту Шереметьево, и шести самолетов, выполняющих рейсы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в авиационных службах.

"Поступили анонимные сообщения об угрозе взрывов на бортах всех самолетов, которые находятся в Шереметьево. Также были "заминированы" два самолета, выполняющих рейсы в этот аэропорт, и четыре, летящих из Шереметьево", - сказал собеседник агентства. Выполнявшие рейсы самолеты не меняли маршруты следования.

Сейчас все самолеты проверены, информация не подтвердилась, добавил источник.

Сообщения об угрозе взрывов на бортах самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время были "заминированы" почти 200 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.