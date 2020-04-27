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Теплоснабжение 13 тыс. жителей Нижнего Новгорода восстановили после аварии

Без тепла ранее остались жители 31 дома, а также школа и детский сад

ТАСС, 27 апреля. Теплоснабжение 13 тыс. жителей Автозаводского района Нижнего Новгорода, отключенное в понедельник из-за утечки на трубопроводе, полностью восстановлено. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС по региону.

В понедельник из-за аварии в Автозаводском районе Нижнего Новгорода отключили теплоснабжение в 31 многоквартирном доме, где проживают 13 тыс. человек, а также в школе и детском саду.

"Ремонтно-восстановительные работы завершены, теплоснабжение потребителям восстановлено в полном объеме", - отмечается в сообщении.

Теги
РоссияНижегородская область
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